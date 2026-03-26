Подвижной состав Ярославского направления пополнится новыми «Иволгами»

Количество современных электропоездов «Иволга 4.0», которые выйдут на Ярославское направление, увеличится на 11 единиц. В общей сложности за два года подвижной состав здесь будет обновлен на 34%, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Всего в 2025–2026 годах на Ярославское направление будет поставлено 26 поездов «Иволга 4.0». Первые поезда этой модели начнут курсировать здесь в конце июня 2025 года.

Пассажиры уже оценили повышение уровня комфорта в новых «Иволгах 4.0»: посадка и высадка облегчена благодаря трем широким дверям в промежуточных вагонах, также есть увеличенные проходы и повышенная вместимость. Это особенно важно для востребованного Ярославского направления, где каждый день проезжает более 300 тысяч пассажиров.

Планируется, что полное обновление подвижного состава на Ярославском направлении будет завершено до 2030 года. Здесь будут курсировать 92 современных поезда — не только «Иволги», но и модернизированные ЭП2ДМ с улучшенными дизайном и эргономикой. Средний возраст подвижного состава будет составлять не более 3,5 лет.

ЦППК проводит обновление совместно с Департаментом транспорта Москвы и производителем поездов — Трансмашхолдингом.

Источник: АО «Центральная ППК».