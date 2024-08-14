Митинг в память о героях Великой Отечественной войны прошел в Химках

Митинг в память о героях, освобождавших Донецкий бассейн в годы Великой Отечественной войны, провели в Химках. На патриотическом мероприятии собрались жители округа, волонтеры и ветераны боевых действий.

Присутствующие почтили память героев «Донбасской операции» минутой молчания и возложили цветы к монументу «Ежи».

«В этом году исполняется 81 год со дня проведения Красной армией легендарной Донбасской наступательной операции. Она длилась больше месяца. Российские войска отбили у немцев и вернули нашей родине Донецкий бассейн — важнейший угольный и промышленный район страны», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Сейчас, как и раньше, мы освобождаем Донбасс от тех, кто хочет его захватить. Я искренне благодарен нашим бойцам, которые защищают нас и отстаивают интересы России. Желаю вернуться скорее домой и с победой!» — сказал старший эксперт информационно-аналитического отдела «ХимСпаса» Георгий Осипов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».