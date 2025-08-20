Подвиги авиаторов вспомнили в Химках в День Воздушного Флота

Участники праздника, посвященного отечественной авиации, смогли углубиться в ее историю и ключевые моменты. Для собравшихся организаторы подготовили обширную культурную программу.

Перед аудиторией выступил заслуженный летчик-испытатель, ветеран боевых действий Аркадий Газарян. Он поделился личными воспоминаниями о службе и о том, как формируется характер авиатора.

«Каждое такое событие напоминает о том, как важно передавать знания и опыт новым поколениям. Когда дети видят примеры настоящего мужества, у них формируется уважение к истории своей страны», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Отдельные активности были организованы для юных гостей, которые приняли участие в мастер-классе по созданию моделей самолетов.

«Важно, чтобы молодое поколение знало о подвигах наших авиаторов. Такие встречи дают возможность увидеть историю своими глазами и почувствовать ценность служения Родине», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, главная задача инициативы — объединить разные поколения общей памятью, историей и традициями.