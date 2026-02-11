Подвиг Вали Котика вспомнили на патриотической встрече в Химках

В доме культуры «Контакт» почтили память пионера-героя Вали Котика. Встречу приурочили к 96-летию со дня его рождения.

Участникам рассказали о биографии Валентина Александровича и его роли в партизанском движении. Организаторы напомнили, за какой подвиг он посмертно получил звание Героя Советского Союза. Главной задачей встречи стало сохранение памяти о героях войны и воспитание уважения к прошлому у молодежи.

«Примеры мужества и самоотверженности помогают передавать подрастающему поколению нравственные ориентиры» — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

По ее мнению, такие беседы формируют осознанное отношение к истории.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что диалог о событиях прошлого сближает разные поколения и сохраняет историческую правду.