Подвиг Вали Котика вспомнили на патриотической встрече в Химках

Юные спортсмены, их родители и педагоги собрались на лыжном стадионе «Снежинка» в Химках. Поводом стал день рождения самого молодого Героя Советского Союза — пионера Вали Котика.

Встречу открыл муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он обратил внимание на связь поколений и важность личного примера для молодежи.

«Валя Котик был таким же мальчишкой, как и многие из вас, но в трудный час он сделал взрослый выбор. Его короткая, но яркая жизнь учит нас главному — беззаветно любить свою Родину и быть готовым защитить ее в любой момент», — заявил Герасимов.

Участникам рассказали о биографии пионера-героя. Дети узнали, как обычный школьник стал разведчиком в партизанском отряде. В 11 лет Валя собирал оружие и расклеивал листовки, позже добывал важные сведения для подпольщиков. На его счету — подрыв шести железнодорожных составов и вражеского склада. В 14 лет он погиб в бою за освобождение родной земли.

«Наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за традиционные ценности, суверенитет и будущее России. Нам особенно важно говорить с людьми о героях прошлого, чтобы молодое поколение знало, на кого равняться, и гордилось своими предками», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений». Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что проект направлен на сплочение жителей вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к истории и культуре страны.