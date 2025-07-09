Подвиг участников битвы на Курской дуге вспомнили в Химках

Присутствующим рассказали об основных событиях Курской битвы.

«Битва на Курской дуге — это не просто историческая дата, это символ стойкости, героизма и единства нашего народа. Мы должны помнить о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, и передавать эту память из поколения в поколение», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Гостями встречи стали член Ассоциации специальной военной операции Антон Зенькович, лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, депутаты Химок Глеб Демченко и Татьяна Кавторева. Участникам встречи напомнили о значении победы на Курской дуге для нашей страны.