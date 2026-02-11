Подвиг крейсера «Варяг» вспомнили в Химках

Жители Химок поговорили о героизме русских моряков в сражении у Чемульпо. Встреча в Доме культуры «Фирсановка» объединила взрослых и юных участников.

9 февраля в ДК «Фирсановка» состоялось событие, посвященное подвигу экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». В 1904 году они вступили в неравный бой с японской эскадрой из 14 кораблей у берегов Кореи.

«Несмотря на явный перевес противника, наши моряки сражались до последнего. В ходе ожесточенного боя русский экипаж проявил исключительное мужество, верность присяге и беззаветную любовь к Отечеству», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Муниципальный депутат Алексей Федоров провел параллель между событиями прошлого и настоящего. По его словам, герои «Варяга» заложили традиции Тихоокеанского флота, которые сегодня продолжают российские моряки. Они охраняют рубежи страны на Дальнем Востоке.