Подвиг бойца Красной Армии Николая Масалова вспомнили в Балашихе

Патриотическое мероприятие «Успех в единстве поколений» прошло в гимназии № 1 в Балашихе. Патриотическую встречу посвятили героическому подвигу старшего сержанта Николая Масалова.

В ходе штурма Берлина 30 апреля 1945 года Николай Масалов проявил невероятное мужество, спасая трехлетнюю немецкую девочку, вынося ее из зоны огня под непрекращающимся обстрелом. Этот поступок стал символом гуманизма и стойкости советского солдата. В память о героическом акте 8 мая 1949 года в Трептов-парке был установлен монумент Воину-освободителю.

В рамках встречи состоялась церемония награждения. Благодарственные письма за активное участие в добровольческих акциях и помощь военнослужащим и их семьям получили педагог дополнительного образования гимназии Светлана Смирнова и династия тренеров спортшколы «Орион» — семья Топурия.

Кроме того, в ходе встречи были вручены партийные билеты и значки членов партии «Единая Россия». Их получили Оксана Доскалюк, Светлана Головина, Лидия Алеева и Анжела Танян.

Подобные встречи в гимназии № 1 не только сохраняют память о героическом прошлом, но и укрепляют связь между поколениями, воспитывая в молодежи чувство патриотизма и ответственности за будущее страны.