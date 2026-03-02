Подвиг 6-й роты почтили памятным концертом в Серпухове

Во Дворце культуры «Россия» прошел концерт «Шаг в вечность», посвященный воинам 6-й парашютно-десантной роты. В марте 2000 года 90 десантников приняли неравный бой с террористами в Аргунском ущелье.

Встреча объединила ветеранов, родных погибших бойцов и молодежь. Музыкальные номера, пронизанные болью и гордостью, никого не оставили равнодушными. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

«Мы собрались здесь, чтобы вспомнить тех, кто ценой своей жизни остановил врага, — сказала одна из организаторов. — Их подвиг навсегда останется в наших сердцах».

На высоте 776 десантники сражались с многократно превосходящими силами противника. По разным оценкам, им противостояли от двух до трех тысяч боевиков. Бойцы не дали врагу прорваться, проявив невероятное мужество.

22 воина получили звание Героя России, 21 из них — посмертно. Еще 69 десантников наградили Орденом Мужества, 63 — посмертно. Эти цифры напоминают о цене, которую заплатили солдаты за мирную жизнь.