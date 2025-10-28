Подвесной мост между населенными пунктами отремонтировали в Истре

Пешеходный мост на реке Истра, расположенный между Зеленково и Павловской Слободой, локально отремонтировали. Его местные жители построили своими силами, чтобы сократить время в пути между двумя населенными пунктами.

По этой причине мост не находится на балансе администрации, однако время шло, как и срок годности конструкции, поэтому сооружение стало почти аварийным и безопасно перейти было невозможно. А любители экстремальной езды на мотокроссах и вовсе значительно ускорили разрушение.

Недавно местные жители обратились за помощью к депутатам округа с этой проблемой. Они не только отремонтировали мост, но нашли решение, которое не позволит в дальнейшем использовать конструкцию для проезда мототранспорта и обеспечит сохранность покрытия.

Кроме этого моста, с начала 2025 года локально отремонтировано еще девять пешеходных мостов.