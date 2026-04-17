Семь проектов Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса «Ты в игре»

Проект "Ты в игре"

Более 80 заявок на участие в VI сезоне всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» было подано от Московской области, семь из них прошли в финал, как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Проекты-полуфиналисты из Подмосковья охватывают ключевые направления развития спорта. Среди них:

Серия трейловых забегов «Open Band Трейлы» объединяет участников разных возрастов и уровней подготовки, формируя сообщество вокруг ценностей здоровья и экологии.

Секция адаптивного тхэквондо и кикбоксинга в Долгопрудном — первая в городе и области секция адаптивного спорта, направленная на социализацию детей с инвалидностью.

Проект экстремальных гонок с собаками «Хвостатый Драйв» предлагает уникальный формат соревнований в Подмосковье.

«Полуфиналисты конкурса „Ты в игре“ своими идеями показывают, насколько динамично сегодня развивается массовый спорт в России», — отметила Светлана Журова, эксперт конкурса, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва.

Всего в полуфинал конкурса вышли 250 проектов из 62 регионов России. Участников ждет образовательный акселератор продолжительностью три недели. Завершением программы станет стратегическая сессия, где авторы проектов смогут подготовить коммерческие предложения для потенциальных спонсоров.

Поддержать проекты можно будет в рамках народного голосования, которое пройдет с 23 по 30 апреля на официальном сайте конкурса. Победители в каждой номинации получат по 500 тысяч рублей, а обладатель гран-при — миллион рублей на реализацию проекта.