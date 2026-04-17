Подведены итоги соревнований по информационной безопасности в рамках «Абилимпикс-2026
В Одинцовском техникуме 14–15 апреля 2026 года прошли соревнования по компетенции «Информационная безопасность». Они были организованы в рамках XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс-2026», о чем информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.
Участники выполняли задания, связанные с корпоративными VPN-системами: разворачивали и настраивали сети, проверяли их работоспособность, администрировали узлы и пользователей. Также школьникам и студентам предстояло восстанавливать связь и обновлять ключевую информацию.
Победителями стали:
В категории школьники:
1 место — Калашникова Дарья, Образовательный комплекс №11, городской округ Пушкинский; 2 место — Амиров Евгений, школа №9, городской округ Лобня; 3 место — Коротаевский Марк, гимназия № 2, городской округ Красногорск.
В категории студенты:
1 место — Семенищев Денис, Одинцовский техникум; 2 место — Токмаков Максим, Подольский колледж им. А.В. Никулина; 3 место — Олимджонова Манзура, Одинцовский техникум.