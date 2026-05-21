Итоги регионального этапа конкурса «Земский почтальон» подвели в Подмосковье

В Московской области прошла церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Земский почтальон». Памятные подарки вручили 11 сотрудникам Почты России. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

На участие в конкурсе в регионе подали более 200 заявок. Отборочный этап второго Всероссийского конкурса стартовал 2 марта. В нем приняли участие специалисты Почты с опытом работы от года.

Среди региональных победителей — Алла Селиверстова из Орехово-Зуево, Наталья Каухер из Одинцово, Лариса Каткова из Ступино и другие почтовые работники.

«Почта ценит своих почтальонов и гордится каждым из них! Сегодня мы особенно рады поздравить Марину Симонову, которая успешно прошла региональный этап конкурса „Земский почтальон“ в Московской области и стала финалисткой! Мы всей командой будем активно поддерживать ее в финале», — рассказала директор Управления федеральной почтовой связи Московской области Ольга Плисова.

Всероссийский конкурс «Земский почтальон — 2026» организован федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» при поддержке Почты России и федеральных почтовых операторов, Минсельхоза России, Минцифры России и Профсоюза работников связи России.

С 4 по 25 мая 2026 года в социальной сети «ВКонтакте» проходит общественное голосование в специальной номинации «Народный почтальон». Финал конкурса состоится 26 мая в Москве.