Подведены итоги работы Московской областной противопожарно-спасательной службы за 2025 год

В четверг, 29 января, в городском округе Коломна прошло совещание, на котором подвели итоги деятельности Московской областной противопожарно-спасательной службы за 2025 год. Участие в мероприятии приняли руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, его первый заместитель Сергей Полетыкин, начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов и другие представители руководства.

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов выступил с благодарностью в адрес личного состава и руководства службы за профессионализм и весомый вклад в обеспечение безопасности жителей региона. Он вручил Медаль «ХХХV лет МЧС России» нескольким представителям службы.

Руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Самолевский рассказал о ключевых результатах прошедшего года, включая строительство зданий из быстровозводимых конструкций для нужд службы, внедрение системы анализа выездов подразделений и цифровизацию ключевых рабочих процессов. В ближайшее время планируется внедрение совместной с федеральными структурами Государственной информационной системы «Обеспечения управления силами и средствами пожарно-спасательных гарнизонов».

Первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако доложил об оперативной обстановке на территории подмосковного региона и работе пожарно-спасательных подразделений в отчетном периоде. За 2025 год на территории Московской области произошло 10 чрезвычайных ситуаций и около 40 тысяч происшествий. Пожарные и спасательные подразделения учреждения приняли участие в тушении более 11 тысяч пожаров.