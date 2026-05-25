Промежуточные итоги работы методических служб подвели в Подмосковье

В первом полугодии в Московской области активно работали эффективные межмуниципальные методические службы (ЭМС), созданные в рамках регионального проекта «Эффективные методические службы». С января 2026 года запущены 20 ЭМС, которые обеспечивают стандартизированную методическую поддержку педагогов в регионе.

Для координации работы служб и обмена практиками Министерство образования организует еженедельные встречи для директоров ЭМС и руководителей центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников «Методическая пятница». Встречи способствуют повышению профессиональных компетенций учителей через стандартизацию методической поддержки и внедрение инструментов искусственного интеллекта.

Стандарт работы ЭМС включает пять приоритетных направлений: поддержка учителей с профессиональными дефицитами, помощь молодым педагогам, формирование методического актива, повышение уровня знаний учащихся, сопровождение внедрения современных технологий в педагогическую работу.

За полгода работы ЭМС организовали различные мероприятия для обмена инструментами профессионального роста педагогов и сохранения лучших традиций системы образования Подмосковья. Например, методическая служба Королева объединила более 180 участников конференции на тему «Ассистент преподавателя: от первых шагов к новым возможностям». В Подольске и Мытищах прошли слеты молодых педагогов, а в Раменском состоялся Фестиваль «Молодые — молодым».

Сейчас одним из ключевых направлений деятельности ЭМС является координация работы школ по подготовке к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ). Специалисты проанализировали итоги экзаменов и предметных региональных диагностических работ, провели мониторинг процесса подготовки выпускников, что позволило оценить эффективность школьных алгоритмов. ЭМС дали школам индивидуальные рекомендации для повышения качества работы учителей с выпускниками.