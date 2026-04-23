Подведены итоги просветительских проектов по безопасности в Московской области

В текущем учебном году Министерство образования Московской области и платформа Учи.ру значительно активизировали работу по вопросам безопасности. Совместные проекты позволили расширить охват образовательных инициатив, включая онлайн-олимпиады на платформе Учи.ру, которые получили поддержку регионального Министерства образования.

Олимпиады направлены на развитие навыков безопасного поведения в различных ситуациях: на дороге, в интернете и при обращении с финансами. Среди ключевых инициатив — соревнования «Безопасные дороги», «Безопасный интернет» и олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Московская область заняла лидирующие позиции по числу участников: к олимпиадам присоединились 605 тысяч, 567 тысяч и 475 тысяч школьников соответственно.

«Олимпиады на платформе Учи.ру — это эффективный инструмент формирования у детей культуры безопасного поведения», — подчеркнула первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Она отметила, что участие в олимпиадах позволяет закрепить знания правил дорожного движения, основ финансовой грамотности и навыков безопасного поведения в сети.

Во время олимпиад в школах региона прошли открытые уроки с участием представителей профильных ведомств и организаций, включая ГИБДД и Банк России. Также были организованы встречи с педагогами, на которых обсуждались практические форматы включения тем безопасности в учебный процесс.

Темы безопасности были также включены в работу с родителями. В сентябре в регионе прошло областное родительское собрание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с участием Министра образования Московской области Ингрид Пильдес и главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Московской области Виктора Кузнецова.