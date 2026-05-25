Итоги олимпиады для учителей физики подвели в Подмосковье

В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы состоялось подведение итогов первой олимпиады «Импульс» для учителей физики Московской области. По информации пресс-службы Министерства образования Московской области, шесть педагогов стали победителями, еще тринадцать — призерами.

Среди победителей: * Александр Ильин из Физмат-лицея имени академика В. Г. Кадышевского; * Сергей Еремин из лицея №15 города Мытищи; * Кирилл Стремоусов из гимназии №1 городского округа Жуковский; * Дмитрий Самсонов из школы №1 имени Героя Советского Союза И. И. Иванова городского округа Фрязино; * Алексей Белов из областной гимназии имени Е. М. Примакова; * Дмитрий Козлов из лицея №8 городского округа Электросталь.

Участникам олимпиады предложили за 180 минут решить пять теоретических задач высокого уровня сложности по механике, термодинамике и электродинамике. В мероприятии приняли участие 56 учителей из 49 школ и 14 муниципалитетов.

Один из участников отметил: «Хочется выразить благодарность организаторам за возможность ощутить себя по другую сторону образовательного процесса — порешать интересные задачи по-спортивному, на время».