Подведены итоги отопительного сезона 2025-2026 годов в Московской области
Министерство энергетики Московской области оценило результаты прошедшего отопительного сезона 2025-2026 годов, сосредоточив внимание на устранении последствий циклона «Илви».
На расширенном рабочем совещании, которое состоялось 29 мая 2026 года, отличившихся сотрудников наградили за вклад в устранение технологических нарушений, вызванных циклоном.
Андрианов Иван Павлович, начальник участка технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи Ногинского производственного отделения Щелковского филиала компании, получил благодарственное письмо от губернатора Московской области.
Почетную грамоту Министерства энергетики Московской области вручили Семенову Виктору Ильичу, электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда участка технического обслуживания и ремонтов воздушных линий электропередачи Химкинского производственного отделения Красногорского филиала компании.
Еще 39 работников АО «Мособлэнерго», проявивших высокий профессионализм во время прохождения циклона, получат заслуженные награды через кадровые подразделения.