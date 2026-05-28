Участники из Подмосковья победили на конкурсе юных исследователей окружающей среды

Завершилось ежегодное мероприятие — Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского. Оно входит в Перечень олимпиад и других образовательных мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации.

«Мы рады были узнать, что в число призеров этого престижного конкурса, приравненного к федеральной олимпиаде, оказались московские школьники из Домодедова и Долгопрудного, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Ведь цель конкурса — не просто выявить способности детей к естественным наукам и экологии, но и формирование экологически ответственного мировоззрения».

Более ста учащихся из России и из-за рубежа стали призерами конкурса. Участники из Подмосковья вошли в число победителей в номинациях «Юные исследователи» и «Палеонтология, минералогия и петрография».

Конкурс назван в честь выдающегося российского и советского исследователя Б. В. Всесвятского, который в 30-е годы прошлого века возглавлял районную биологическую станцию юных любителей природы. Позднее ее преобразовали в Центральную биологическую станцию юных натуралистов имени К. А. Тимирязева.