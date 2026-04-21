Более 80 школ и детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году
20 апреля в Деловом центре «Новатор» состоялось мероприятие с участием представителей регионального министерства строительного комплекса и подрядных организаций. На встрече сотрудники Минстроя подвели промежуточные итоги реализации программ капитального ремонта образовательных учреждений, которые планируется завершить к 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.
Ведомство отмечает положительную динамику строительной готовности объектов. Мониторинг ведется ежедневно, что позволяет корректировать графики и обеспечивать равномерное продвижение работ.
Особое внимание уделяется внедрению системы «Безопасный регион». Подрядчики проходят этапы согласований и приступают к монтажу оборудования.
Ключевая задача — завершить основные работы к 1 августа.