Колледж «Подмосковье» выиграл в конкурсе инклюзивного образования

8 апреля прошел вебинар, посвященный итогам IX Регионального конкурса «Лучшая практика инклюзивного образования Московской области». Его организовали Центр профессионального образования КУРО и Центр инклюзивного образования «Энергия». В конкурсе участвовали авторы 59 работ в восьми номинациях, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

На вебинаре участники обменивались опытом. Победители представили свои наработки и поделились успешными практиками с коллегами.

Первое место в номинации «Профориентационная работа среди обучающихся в условиях инклюзивного образования» заняла команда колледжа «Подмосковье».

Педагог-психолог Наталья Комарова и социальный педагог Наталья Петухова представили проект «Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в профориентационной деятельности в рамках программы „Карьерный навигатор“». Программа помогает обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на всех этапах — от профориентации до трудоустройства. Успешная карьера выпускников колледжа подтверждает результативность программы.

В колледже отметили, что проведение подобных мероприятий способствует развитию системы инклюзивного образования в регионе. Обобщение и распространение передового опыта повышают доступность и качество профессионального образования для всех обучающихся.