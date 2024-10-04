Подвалы многоквартирных домов в Чехове приведут в порядок до 18 октября

Заместитель главы городского округа Чехов Евгений Акуличев проверил многоквартирные дома по улице Дружбы. До 18 октября там приведут в порядок подвалы.

В обходе многоквартирных домов приняли участие также специалисты управляющей компании и неравнодушные жители. Участники комиссии осмотрели территорию вблизи домов № 2, № 4 и № 6 по улице Дружбы.

Заместитель главы муниципалитета Евгений Акуличев дал поручения работникам управляющей компании. Так, до 18 октября этого года там приведут в порядок подвалы, до 30 октября проверят электрощиты, а в 2025 году обновят забор в полисаднике.

«Призываем жителей сообщать о любых выявленных проблемах, чтобы вместе обеспечить безопасность и комфортное проживание в нашем городе», — сказал Евгений Акуличев.

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