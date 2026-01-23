Подвалы и подъезды ряда домов привели в порядок в Истре

Сотрудники управляющей компании «Истринская теплосеть» и учреждения «ЖКУ м. о. Истра» провели локальный ремонт в подъездах, подвалах и на чердаках. Работы велись в многоквартирных домах в Истре, Павловской Слободе, Онуфриево, в деревне Павловское, в селе Новопетровское, в поселках Глебовский и Огниково.

В Истре специалисты отремонтировали подъезды на улице Ленина в домах № 10 и № 11, а также в одном из домов починили почтовые ящики для 45 квартир. На улице Шнырева провели штукатурные и шпаклевочные работы в доме № 37, в домах № 2 и № 4 привели в порядок двери. На улице Гвардейской дивизии в доме № 55 отштукатурили и покрасили стены на первых двух этажах, на улице Босова восстановили потолок.

В деревне Павловское обновили пол в подвале дома № 13, а в доме № 18 отремонтировали окно. В деревне Онуфриево в доме № 26 утеплили подвальные окна, в селе Новопетровское на улице Полевая завершили косметический ремонт в подъезде № 3а. Кроме того, в поселке Глебовский в подвале дома № 39 установили защитную сетку, а также положили специальное покрытие. Новые замки установили в домах № 41 и № 40. Такую же работу провели в поселке Огниково в домах № 20 и № 21.