Подвал дома № 29 на проспекте Мира проверили во Фрязине

В Центр управления регионом городского округа Фрязино поступили обращения от жителей дома № 29 на проспекте Мира. Горожане жаловались на подтопление в подвале и неприятный запах. Заместитель главы Фрязина Юлия Шувалова лично посетила проблемный дом и побеседовала с жильцам.

Заместитель руководителя городского округа Фрязино Юлия Шувалова, председатель Совета депутатов Елена Романова, депутат Совета депутатов Алексей Коночев, представитель филиала Муниципального унитарного предприятия «Межрайонный Щелковский водоканал», сотрудники управляющей организацией и местные жители осмотрели подвал дома № 29 на проспекте Мира. Комиссия выявила, что проблема подтопления требует неотложного решения. На место вызвали специалистов водоканала для откачки воды, однако с первого раза решить проблему не удалось.

По словам Юлии Шуваловой, в ближайшее время рабочая бригада снова откачает воду из подвального помещения. И комиссия отправится на место с повторной проверкой.

«Мы также договорились с жителями о том, что проведем повторную встречу, будем информировать их о ходе решения данной проблемы и дальнейшем развитии ситуации», — добавила она.

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