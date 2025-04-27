Подушки для травмированных конечностей передали бойцам СВО на реабилитации в Дубне

Члены Совета ветеранов Большой Волги передали участникам СВО на реабилитации специальные подушки для травмированных конечностей, которые они сшили сами. Изделия позволяют расслабить мышцы и полноценно отдохнуть.

Бойцы проходят лечение в санитарной части № 9 ФМБА России.

«Такая подушечка, уложенная под неразгибающийся сустав, позволит полностью расслабить мышцы конечностей. Во-первых, это даст человеку отдохнуть полноценно, а во-вторых, отдохнувшая мышца сможет потом более полноценно восстанавливаться на тренажерах. Поэтому мы благодарны ветеранам за их инициативу и с удовольствием принимаем этот дар», — отметила Жанна Омельченко, заведующая отделением медицинской реабилитации № 2 ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России.

Такие изделия для реабилитации необходимы. В медико-санитарной части отметили, что они помогут пациентам, которые проходят лечение в других отделениях.

«На душе трогательно и радостно то, что бойцы выбрали наши подушечки. Я думаю, им очень это понравилось, им удобно. И мы рады сотрудничать с медсанчастью № 9: если им понадобятся такие подушки, мы сделаем для них», — подчеркнула Валентина Пискарева, председатель Совета ветеранов Большой Волги.

В Совете ветеранов подушки начали шить недавно. Сначала они делают наволочки из хлопка и фланели, потом набивают синтепоном. Первую партию уже отправили в госпитали с волонтерами фонда «Батальон».

«Наши ветераны — передовики по помощи участникам СВО. Спасибо им, что каждый день они работают ради общей цели, ради Победы!» — поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров.