Подтверждение статуса бойца СВО по QR-коду ввели в музеях и театрах Подмосковья

С декабря 2025 года в Подмосковье работает новый цифровой сервис для участников СВО. Они могут подтверждать свой статус с помощью QR‑кода в мобильном приложении «Госуслуги» и бесплатно посещать государственные и муниципальные учреждения культуры и спорта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Чтобы получить QR‑код, пользователю с подтвержденной учетной записью нужно перейти на страницу сервиса в приложении «Госуслуги» и нажать «Получить». Сервис направит запрос к витрине Минобороны. Если данные о заявителе найдутся, они сохранятся в сервисе с уникальным идентификатором — и будет сформирован QR‑код. Его можно предъявить прямо в приложении либо заранее сделать скриншот для использования в офлайн‑режиме.

QR‑код действует всего пять минут. Если обратиться к сервису повторно в течение этого времени, отобразится уже имеющийся код — без нового запроса к витрине Минобороны. По истечении пяти минут данные удаляются, и код нужно запрашивать заново.

Если сведения об участнике СВО не будут найдены в витрине Минобороны, сервис предложит обратиться за справкой об участии в СВО через форму услуги ВСЦ Минобороны.

Помимо цифрового кода, для бесплатного посещения учреждений культуры и спорта по‑прежнему можно использовать бумажную справку об участии в СВО или удостоверение ветерана боевых действий.

С помощью QR‑кода участники СВО смогут бесплатно побывать на флагманских выставках музеев Подмосковья. В их числе — «Саврасов и тишина» и «(НЕ)известный Константин Горбатов» в музее «Новый Иерусалим», «Импрессионизм с русской душой» в Серпуховском историко‑художественном музее, «Воспитание вкуса» в Звенигородском музее‑заповеднике, «Наука на войне» в музейном комплексе «Зоя». Льгота распространяется также на выставки, концерты, спектакли и другие мероприятия в государственных и муниципальных музеях, театрах и домах культуры региона.

Получить QR‑код можно по ссылке.