Комлесхоз Подмосковья подтвердил готовность к пожароопасному сезону

Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу завершил плановую проверку Комитета лесного хозяйства Московской области. По итогам работы комиссии подписан соответствующий акт.

В процессе инспекции специалисты провели всестороннюю оценку основных направлений подготовки. Они проверили наличие необходимой документации, результаты проведенных противопожарных мероприятий, готовность систем мониторинга и диспетчерских служб. Также была оценена укомплектованность лесопожарных формирований и исправность техники и оборудования.

Особое внимание уделили обеспеченности подразделений горюче-смазочными материалами и готовности к быстрому реагированию на сообщения о лесных пожарах.

По результатам проверки комиссия Департамента лесного хозяйства подтвердила, что Комитет лесного хозяйства Московской области полностью готов к прохождению пожароопасного сезона 2026 года.