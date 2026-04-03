Подтопленный участок дороги в Луховицах: как организовано движение

В районе Луховиц на дороге Красноярск-Пойма — Дединово произошел подъем воды, из-за чего местным жителям и гостям округа пришлось изменить свои планы поездок. Один из местных жителей отметил, что не видел такого уровня воды более десяти лет.

На подтопленном участке движение организовано по временной схеме. От воды под Красной Поймой пассажиров перевозят на машине повышенной проходимости до конца перелива, после чего они пересаживаются в автобус по маршруту «Дединово — Ловцы».

Перевозка на большой машине занимает около пяти минут в каждую сторону. За один рейс удается перевезти до двадцати человек. Рейсы от автовокзала Луховиц по маршруту № 25 «Луховицы — Ловцы» в 09:35, 11:45 и 19:45 следуют только до остановки «Поселок Красная Пойма».