Мособлэнерго взяло на контроль все подтопления в Подмосковье

Весенний паводок в Московской области продолжает оставаться в активной фазе из-за обильных осадков и интенсивного снеготаяния. Специалисты прогнозируют риск подтоплений в 106 населенных пунктах 28 округов. Наиболее уязвимыми считаются бассейны рек Оки, Клязьмы и Москвы-реки.

Особое внимание уделяется муниципальному округу Луховицы, где разливом Оки подтоплено уже 12 участков дорог. В селах Дединово и Ловцы заранее установлены две передвижные дизельные электростанции мощностью по 500 кВт каждая. Это обеспечит электроснабжение более 3000 человек в случае технологических нарушений.

«Мособлэнерго» мобилизовало необходимые ресурсы: 158 насосных станций, включая 54 мотопомпы, 568 единиц специализированной техники и 141 передвижную дизельную электростанцию суммарной мощностью 47 МВт. На круглосуточном дежурстве находятся 349 оперативно-выездных бригад.

«Паводок в Подмосковье — серьезное испытание для энергосистемы. Мы держим на особом контроле ситуацию в округах: Луховицы, Талдом, Егорьевск и других, где вода подходит к критическим отметкам», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.