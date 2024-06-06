Подтопления после сильного ливня полностью устранили в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В городском округе Лобня оперативно устранили последствия наводнения после недавнего ливня на улицах Калинина, Силикатная, Деповская, Заречная и Некрасова. Работа на других участках продолжается.

Глава Анна Кротова обобщила в своем Telegram-канале результаты выполненных работ.

Она отметила, что на детской площадке на улице Высоковольтная и Мирная, 29 установлены опоры с освещением и ведется восстановление ливневой канализации.

Продолжается подготовка оборудования многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Работы проводятся по адресам: Центральная, 8; Текстильная, 16; Московская, 5; Заречная, 16; Ленина, 6/3 и Ленина, 67.

На улицах Пушкина, 6; Жирохова, 2 и Текстильной, 18 проводится локальная герметизация межпанельных швов фасада.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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