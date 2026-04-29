Подтопление устранили в СНТ «Надежда» в Ногинске

Из-за замусоривания канавы весной случались подтопления. По этой причине жители еще в феврале этого года обращались за помощью в службы для принятия необходимых мер. Была достигнута договоренность — как только позволят погодные условия, специалисты приедут на место для проведения работ.

В ходе расчистки было задействовано 15 человек и спецтехника — краново-манипуляторная установка, экскаватор-погрузчик, аварийно-спасательный автомобиль с необходимым инструментом. Работы провели на участке протяженностью около одного километра.

Жители поблагодарили сотрудников центра решение насущной проблемы. Такие работы в Богородском округе проводятся регулярно.