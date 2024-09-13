Подтопление подвала устранили в доме №17 на улице 9 Мая в Химках

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Жители дома №17 по улице 9 Мая в Химках сообщили о подтоплении в подвалах. Ситуацию взяло на контроль региональное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Как рассказали в ведомстве, инспекторы незамедлительно выехали на место и проконтролировали осушение подвала управляющей компанией. Сейчас коммунальщики проветривают помещение, проводят уборку и утепляют коммуникации.

В министерстве отметили, что состояние сетей соответствует нормативам.

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