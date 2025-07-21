Подтопление на Молодежной улице в Климовске устранят в течение часа
На Московскую область минувшей ночью обрушились дожди, которые привели к подтоплению части территорий. Это произошло и на улице Молодежной в микрорайоне Климовск в Подольске.
Вода заполнила пространство возле шестого корпуса дома №7. Возле здания есть две ливневки, однако из-за обилия осадков они не справляются с нагрузкой. Лужи появились на проезжей части около гаражей.
На место прибыли сотрудники коммунальных служб, которые устраняют подтопление при помощи специальной помпы. Они работают в длинных резиновых сапогах.
Согласно плану, откачка воды будет полностью завершена в течение ближайшего часа.
Безопасность дорожного движения обеспечат у храма в микрорайоне Павлино в Балашихе
Задымление произошло в отделении реанимации больницы в Москве
Потоп в подмосковном ЖК попал на видео
Забег клуба «5 верст» прошел в Пестовском парке в Балашихе
Подтопление на Молодежной улице в Климовске устранят в течение часа
Свыше 40 подтоплений образовалось во дворах Подмосковья из-за ливня 21 июля
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте