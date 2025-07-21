Подтопление на Молодежной улице в Климовске устранят в течение часа

На Московскую область минувшей ночью обрушились дожди, которые привели к подтоплению части территорий. Это произошло и на улице Молодежной в микрорайоне Климовск в Подольске.

Вода заполнила пространство возле шестого корпуса дома №7. Возле здания есть две ливневки, однако из-за обилия осадков они не справляются с нагрузкой. Лужи появились на проезжей части около гаражей.

На место прибыли сотрудники коммунальных служб, которые устраняют подтопление при помощи специальной помпы. Они работают в длинных резиновых сапогах.