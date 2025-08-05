Подтопление дорог после дождей устранят в 5 округах Подмосковья

Сильные дожди прошли в Подмосковье в минувший понедельник. В результате дороги подтопило в пяти округах. В ближайшее время там начнут восстановительные работы.
Несмотря на непогоду в Подмосковье не выявили ни одного массового отключения электричества. Ни один населенный пункт или социально значимый объект не пострадал. При этом несколько участков дорог подтопило — сейчас там трудятся специалисты.
Как рассказали в МЧС, в деревне Пронское и СНТ Березка временно перекрыли движение — сейчас проехать там можно только в объезд.
«Восстановительные работы на перекрытых участках начнутся в ближайшее время, как только позволит обстановка», — рассказали в министерстве.
Подтопление также произошло на Можайском шоссе возле деревни Подлипки. Сотрудники «Мосавтодора» приступили к откачке воды мотопомпами.
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