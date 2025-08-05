Подтопление дорог после дождей устранят в 5 округах Подмосковья

Сильные дожди прошли в Подмосковье в минувший понедельник. В результате дороги подтопило в пяти округах. В ближайшее время там начнут восстановительные работы.

Несмотря на непогоду в Подмосковье не выявили ни одного массового отключения электричества. Ни один населенный пункт или социально значимый объект не пострадал. При этом несколько участков дорог подтопило — сейчас там трудятся специалисты.

Как рассказали в МЧС, в деревне Пронское и СНТ Березка временно перекрыли движение — сейчас проехать там можно только в объезд.

«Восстановительные работы на перекрытых участках начнутся в ближайшее время, как только позволит обстановка», — рассказали в министерстве.