Подстанцию скорой помощи в Суханово планируют закончить в марте 2026 года

В деревне Суханово Ленинского городского округа подходит к концу первый этап строительства подстанции скорой медицинской помощи, рассчитанной на четыре бригады.

Специалисты завершили монтаж кровельного покрытия, что позволило полностью закрыть контур здания и обеспечить прогрев внутренних помещений. Теперь они приступили к внутренней отделке, прокладке инженерных систем канализации и труб отопления, а также начали подготовку к заливке стяжки пола.

Трехэтажное здание подстанции имеет общую площадь более 615 квадратных метров. В нем будут размещены диспетчерская служба, комнаты отдыха для медицинского персонала и водителей, столовая, кабинеты для подрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения.