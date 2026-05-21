Подстанцию скорой помощи в Суханове откроют в сентябре 2026 года

Строительство подстанции скорой помощи в деревне Суханово близится к завершению. На данный момент готовность объекта составляет 95%. Специалисты заканчивают чистовую отделку внутренних помещений: наносят финишный слой краски на стены, доделывают потолок и устанавливают конечные устройства.

Параллельно с внутренними работами началось благоустройство территории. Строители проводят выравнивание грунта, после чего планируют уложить асфальт, высадить деревья и создать зону отдыха для сотрудников.

Основной фронт работ сосредоточен в гаражной части подстанции. Специалисты заняты обустройством серверной и вводно-распределительного устройства.

На объекте работает 70 человек, задействовано несколько единиц техники. Проект нового здания разработан с учетом специфики работы экстренных служб. В подстанции разместят диспетчерскую службу, кабинеты для предрейсовых осмотров, комнаты отдыха для медицинского персонала и водителей, столовую, а также административные и вспомогательные помещения.

Все работы завершат до конца июня, а открыть подстанцию планируют в сентябре 2026 года.