Подстанцию скорой помощи в селе Поречье откроют в 2026 году

В селе Поречье Можайского округа приступили к монтажу вертикальных конструкций подстанции скорой помощи. Новый объект возводят по модульной технологии. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

Подрядчик ООО «Крост-Д» приступил к установке колонн здания. На площадке работают 11 специалистов и две единицы техники.

Строительство финансируется из бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры. Подстанция будет рассчитана на три бригады скорой помощи в смену. В трехэтажном здании площадью более 550 квадратных метров разместят диспетчерскую, комнаты отдыха для медиков и водителей, столовую, кабинеты для медосмотров, а также административные и хозяйственные помещения.

На территории вокруг здания проведут благоустройство и оборудуют парковку. Открытие подстанции запланировано на 2026 год.