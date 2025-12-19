Подстанцию скорой помощи в поселке Михнево откроют в начале 2026 года

На новой подстанции скорой помощи в поселке Михнево, расположенном в городском округе Ступино, начали расставлять мебель. Учреждение рассчитано на работу пяти бригад в смену.

В строительстве принимают участие свыше 70 специалистов и восемь единиц техники.

«В настоящее время ведутся электромонтажные работы, установка шлагбаума и его подключение, устройство чистовых полов в боксе для ремонта техники. В здании подстанции идет сборка и расстановка мебели, установка сантехнического оборудования», — уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Площадь двухэтажного здания составляет около двух тысяч квадратных метров. Его возводят по модульной технологии, разработанной на базе концерна «КРОСТ».

Фасад оформят рельефными панелями светло-зеленого цвета с медицинским крестом.

На подстанции обустроят комнаты отдыха для бригад и водителей, диспетчерскую, кабинеты для предрейсовых осмотров, столовую, а также административные и вспомогательные помещения.

Возле здания оборудуют контрольно-пропускной пункт и специальный бокс, где будут обслуживать автомобили.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Их финансируют из регионального бюджета.

Учреждение планируют открыть в начале следующего года.