Новую подстанцию скорой помощи построят в Ленинском округе в 2025 году

Подстанцию скорой медицинской помощи на четыре бригады построят в около усадьбы Суханово и коттеджного поселка «Князев град» в Ленинском округе. Работы начнутся в 2024 году, а сдадут объект — в 2025-м.

Двухэтажное здание новой подстанции скорой помощи возведут с использованием модульных технологий. Там разместят диспетчерскую, комнаты отдыха для врачей и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, помещение амбулаторного приема и учебно-методический кабинет. Также обустроят гараж, стоянку и парковки. До конца этого года подрядчик выйдет на стройплощадку.

«Медики говорят об актуальности открытия подстанции скорой помощи именно в данной локации, так как ближайшая находится в Видном. Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области объект включен в региональную госпрограмму», — рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Напомним, в 2023 году другая подстанция скорой помощи на 10 бригад появилась в Видном. Также посты скорой помощи базируются в Молоково, Развилке и Новодрожжино. Их обслуживают порядка 200 специалистов.

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