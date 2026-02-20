Подстанцию скорой помощи построят в селе Поречье в этом году

В селе Поречье в Можайском округе продолжается строительство подстанции скорой медицинской помощи. На площадке проводят монтаж внутренних перегородок и инженерных коммуникаций.

Здание возводят с использованием модульной технологии в рамках государственной программы Московской области, соответствующей задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«На объекте задействованы 26 человек и две единицы техники. Рабочие ведут монтаж перегородок и внутренних инженерных сетей, предчистовая отделка помещений и кровельные работы. Общая стройготовность по всем видам работ составляет более 45%», - рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Новое одноэтажное здание площадью свыше 500 квадратных метров рассчитано на три бригады, работающие посменно. Внутри разместят медицинский блок для оказания неотложной помощи, оперативную часть с диспетчерской, а также комнаты отдыха, гардеробные и служебные помещения для персонала.

На прилегающей территории проведут благоустройство, обустроят парковку и боксы для ремонта специализированной техники.

После ввода в эксплуатацию подстанция обеспечит экстренную медицинскую помощь населению вне поликлиник и стационаров. Завершить все работы планируют до конца года.