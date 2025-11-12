Подстанцию скорой помощи построят в селе Поречье в 2026 году
В селе Поречье Можайского округа продолжается строительство подстанции скорой медицинской помощи. Подрядчик сейчас монтирует стеновые панели.
Учреждение будет рассчитано на работу трех бригад в смену. В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что на объекте сейчас трудятся 10 специалистов и две единицы техники. Подрядчик «Крост-Д» устанавливает внутренние стены и перегородки. Работы выполнены более чем на 20%.
В здании, возведенном по технологии модульного строительства, разместят диспетчерскую, помещения для отдыха бригад и водителей, кабинет для осмотров перед рейсами, зоны амбулаторного приема, столовую, а также прочие административные помещения.
Кроме того, на прилегающей территории оборудуют гараж и открытую стоянку, а также парковочное пространство.
Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Учреждение откроют уже в следующем году.