Подстанцию скорой помощи построят в поселке Михнево в 2026 году

В поселке Михнево Ступинского округа продолжается строительство новой подстанции скорой помощи. Объект готов уже на 80%, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.

Здание рассчитано на работу пяти бригад скорой помощи в смену. Сейчас на объекте трудятся 117 специалистов, а также задействовано семь единиц техники. Строители красят стены и лестничные марши, монтируют инженерные сети, устанавливают подвесные потолки и укладывают линолеум. Также продолжаются электромонтажные работы и сборка индивидуального теплового пункта. На прилегающей территории обустраивают проезды и тротуары.

Подстанцию площадью около двух тысяч квадратных метров возводят по модульной технологии. В двухэтажном здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха для медиков и водителей, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров, а также административные помещения.

Рядом со зданием возводят контрольно-пропускной пункт и сервисный блок для обслуживания автомобилей скорой помощи. Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие новой подстанции запланировано на начало 2026 года.