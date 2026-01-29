Новую подстанцию скорой помощи открыли в деревне Сухарево в городском округе Мытищи. Там одновременно смогут нести дежурство пять бригад.

Сотрудники подстанции будут обслуживать жителей деревень Сухарево, Марфино, Лысково, Шолохово, а также других населенных пунктов, расположенных неподалеку.

«Медицинская помощь может потребоваться в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты. Поэтому важно повышать доступность скорой медицинской помощи, особенно в таких динамично развивающихся округах, как Мытищи. В прошлом году мы открыли три поста скорой — в Хотькове, Красногорске и Балашихе», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новое учреждение оснащено всем необходимым. Там разместили диспетчерскую, помещения для хранения лекарств и приборов, комнаты отдыха персонала, душевые, а также стоянку для машин и ремонтную зону с мойкой.

До конца 2026 года работать начнут еще четыре поста скорой помощи, расположенные в Ленинском округе, Волоколамске, Ступине и Можайске.