Подстанцию скорой помощи откроют в селе Поречье в этом году

В этом году в селе Поречье под Можайском построят подстанцию скорой помощи на три бригады. В ней будут оказывать экстренную помощь жителям.

Здание возводят по технологии модульного строительства. Там уже смонтировали наружные стены и фасадные панели, приступили к кровельным и отделочным работам, устройству инженерных коммуникаций.

Площадь одноэтажного здания превысит 500 квадратных метров. Там будут круглосуточно оказывать экстренную внебольничную и внеполиклиническую помощь.

На подстанции обустроят медицинскую и оперативную части, диспетчерскую, комнату отдыха для персонала, гардеробные и другие помещения. На территории разместят парковку.

Работы ведут по региональной программе за счет бюджетных средств.