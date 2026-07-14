Подстанцию скорой помощи откроют в Ленинском округе в 2027 году

В жилом комплексе «Первый Донской» в деревне Сапроново началось строительство подстанции на пять выездных бригад. Объект позволит сократить время прибытия врачей к пациентам в быстрорастущем микрорайоне.

Представитель компании-застройщика Александр Евдокимов отметил, что на площадке завершили вертикальную планировку участка и устройство свайного основания. В ближайшее время строители приступят к возведению фундамента и несущего каркаса.

На фасаде здания установят алюминиевые ламели, что придаст ему уникальный облик. Внутри разместят административные и учебно-методические кабинеты, комнаты отдыха, душевые и подсобные помещения, а также навес для пяти машин скорой помощи.

В перспективе у подстанции благоустроят прилегающую территорию, организуют парковки для автомобилей и велосипедов. Новая подстанция станет важным социальным объектом для растущего микрорайона и повысит доступность экстренной помощи для жителей округа.