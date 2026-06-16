Подстанцию скорой помощи на 4 бригады в смену откроют в Ленинском округе

Готовность объекта, строительство которого завершается в деревне Суханово, превышает 80%. Сейчас специалисты монтируют оборудование электрощитовой, теплового узла и серверной.

Руководитель строительных работ Евгений Кирий отметил, что основное медицинское и техническое оснащение уже на складах и будет завезено в июле, после чего начнутся пусконаладочные работы.

Отделочные работы в административной части завершены. Инженерные системы — вентиляция, кондиционирование и электроснабжение — смонтированы и готовы к запуску. Ежедневно на объекте работают около 40 человек и три единицы техники.

Параллельно идет благоустройство территории: дорожное полотно и бордюрный камень выполнены на 80%, произведена подсыпка щебнем и подготовлена отмостка здания. Оставшийся объем наружных работ планируют завершить в ближайшее время.

Ввод подстанции в эксплуатацию намечен на начало августа. Открытие объекта повысит доступность и оперативность экстренной медицинской помощи для жителей близлежащих населенных пунктов.