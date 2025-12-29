Подстанцию модернизировали в Пушкино

Специалисты «Мособлэнерго» завершили масштабную модернизацию трансформаторной подстанции ТП-1132. Это обновление, о котором сообщило Министерство энергетики Московской области, направлено на обеспечение бесперебойного и более мощного электроснабжения важных объектов района: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс № 11» и двенадцати многоквартирных домов.

«Работы не ограничились лишь образовательным учреждением. Их основной целью также было радикальное повышение надежности и качества электроснабжения для более чем двух тысяч жителей, проживающих в двенадцати многоквартирных домах, расположенных вдоль оживленного Московского проспекта», — отметили специалисты.

«Сердце» подстанции — ее распределительные устройства — требовали обновления. В ходе комплексной реконструкции энергетики «Мособлэнерго» полностью демонтировали устаревшее оборудование. В ключевом распределительном устройстве РУ-6 кВ произошла трансформация: ячейки были заменены на семь современных, высокотехнологичных ячеек серии КСО-393, оснащенных надежными выключателями нагрузки.

Это решение не только увеличило общую коммутационную способность подстанции, но и существенно повысило безопасность эксплуатации. Школа теперь подключена по второй категории надежности.