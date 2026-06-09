Подстанцию для железнодорожного цеха модернизировали в Воскресенске

В микрорайоне Лопатинский специалисты «Мособлэнерго» завершили реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-16П. Старый трансформатор мощностью 250 кВА заменили на современный аналог с улучшенными характеристиками.

Новое оборудование снижает потери энергии, требует меньше затрат на обслуживание и запускается без задержек. Также специалисты провели ошиновку и пусконаладку. Это обеспечит бесперебойную работу социально значимого предприятия по ремонту и обслуживанию железнодорожного транспорта.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что реконструкция подстанции — это вклад в надежность не одного предприятия, а всей транспортной системы. Замена трансформатора на современный аналог позволяет минимизировать риски сбоев.

«Бесперебойное электроснабжение социально значимого объекта — безусловный приоритет нашей работы», — добавил он.