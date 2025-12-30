Подстанцию для электроснабжения больницы модернизировали в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по модернизации трансформаторной подстанции ТП-111 для увеличения мощности электроснабжения Воскресенской больницы. Вместо двух трансформаторов по 320 кВА были установлены новые мощностью 630 кВА каждый.

В распределительном устройстве РУ-6 кВ также смонтировали новую секционную ячейку КСО-393 с выключателями нагрузки, а в РУ-0,4 кВ в двух ячейках установили новые рубильники с ножевыми предохранителями.

В результате модернизации мощность подачи электроэнергии больнице увеличится со 148 кВт до 348 кВт по второй категории надежности электроснабжения, подразумевающей наличие двух независимых взаиморезервирующих источников питания.

Проведенные работы позволят медицинскому учреждению, расположенному на Больничном проезде Воскресенска, подключить новое диагностическое оборудование.