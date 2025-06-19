Подстанцию «Барвиха» модернизируют в Одинцове

Филиал компании «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» реконструирует подстанцию «Барвиха» в Одинцовском городском округе. Благодаря целому комплексу технических мероприятий значительно повысится надежность электроснабжения более семи тысяч жителей и 29 социально значимых объектов.

Сейчас специалисты заменили пять из восьми масляных выключателей на современные элегазовые, а также 49 из 52 масляных выключателей на вакуумные. Оборудование нового поколения обладает важными преимуществами. Такие выключатели экономичны, пожаробезопасны и экологичны, а срок их службы составляет около 30 лет.

Одновременно на подстанции модернизируют оборудование релейной защиты: уже заменили 49 из 72 релейных отсеков. Полностью обновили приводы разъединителей и подвесной изоляции. Завершают модернизацию оборудования автоматизированной системы технологического управления. Также в рамках реконструкции выполнят комплекс работ по оснащению подстанции средствами телемеханики и систем связи нового поколения.